Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tacikistan'ın Hucend kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tacikistan'ın Hucend kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan'ın Hucend kentinin güneydoğusunda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 40 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, can ya da mal kaybını ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - DUŞANBE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haberler
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