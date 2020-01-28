Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı
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Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı

Tacikistan'da aralarında üniversite profesörlerinin de bulunduğu 113 kişi Müslüman Kardeşler teşkilatına üye olmaktan suçlu bulunarak tutuklandı.Müslüman Kardeşler 2006 yılından bu yana Tacikastan'da yasa dışı sayılıyor.

28.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:46
Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı

'da üyesi olmakla suçlanan 113 kişi tutuklandı. Yusuf Rakhmon tarafından yapılan açıklamada, tutuklananlar arasında iki yabancı, bir belediye yetkilisi ve 20'den fazla üniversite profesörü olduğu belirtildi.


Tacikistan'da 2006 yılından bu yana Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetleri yasaklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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