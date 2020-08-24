Tacikistan'da 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak 3 aday daha belli oldu Tacikistan'da faaliyet gösteren 3 siyasi parti, 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylarını belirledi.

Tacikistan'da faaliyet gösteren 3 siyasi parti, 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylarını belirledi.

Tacikistan Sosyalist Partisi Kurultayında, parti lideri Abduhalim Gaffarov, delegelerce cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Partisi tarafından 3. kez aday gösterilen Gaffarov, 2006'daki seçimlerde yüzde 2,8, 2013'teki seçimlerde ise yüzde 1,5 oy elde etmişti.

Tacikistan Demokrat Partisi de lideri Saidcafer Usmanzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

2013'te de cumhurbaşkanı adayı olan Usmanzade, söz konusu seçimlerde yüzde 1,02 oy kazanmıştı.

Tacikistan Ekonomik Reformlar Partisi Kurultayında da delegeler tarafından parti lideri Rustam Rahmatzade cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.

Geçen hafta ülkede en büyük 2'nci parti durumundaki Çiftçiler Partisi, düzenlediği kurultayında lideri Rustam Latifzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

Ülkedeki 7 siyasi partiden 4'ü adaylarını belirledi

Böylece, ülkede faaliyet gösteren 7 siyasi partinin 4'ü 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için kendi adaylarını belirlerken, Sosyal Demokrat Parti, Komünist Parti ve Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın lideri olduğu Halk Demokrat Partisinin ay sonuna kadar düzenleyecekleri kurultaylarında cumhurbaşkanı adaylarını belirlemesi bekleniyor.

Yasa gereği, sadece siyasi partiler, il ve büyükşehir belediye meclisleri ile Tacikistan Sendikalar Federasyonu ve Tacikistan Gençler Birliğinin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Tacikistan'da, 11 Ekim'deki seçim için yükseköğrenimini tamamlamış, Tacikçe bilen, 30 yaşını doldurmuş ve son 10 yılda ülkede sürekli ikamet edenler aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, yüzde 83,92 oyla 4. kez İmamali Rahman kazanmıştı.

Kaynak: AA