Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: " Salgın işsizlik ve durgunluğu artırdı"
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Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: " Salgın işsizlik ve durgunluğu artırdı"

26.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:28
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: 'Salgın işsizlik ve durgunluğu artırdı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin geçen yıl ekonomik durgunluk ve artan işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin geçen yıl ekonomik durgunluk ve artan işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Rahman, parlamentoda yaptığı konuşmada 2020 yılına ilişkin değerlendirmede bulunurken 2021 yılına ilişkin projelerden de bahsetti.

Tacikistan'ın geçen yıl salgın nedeniyle ekonomik durgunluk ve artan işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Rahman, buna rağmen geçen yıl vatandaşların hayatının biraz daha iyi hale geldiğini vurguladı.

Hükümetin salgın nedeniyle ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlemler aldığını aktaran Rahman, bu çerçevede sağlık sektörünün desteklenmesi için 1,6 milyar somon (140 milyon dolar) kaynak ayrıldığını, özel sektörü desteklemek için ise 4 milyar somon (350 milyon dolar) imtiyazlı krediler verildiğini hatırlattı.

Rahman, 2020 yılında ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerine 5,4 milyar somondan (470 milyon dolar) fazla yabancı yatırım çekildiğini belirterek, hükümetin girişimleriyle geçen sene ülkede 18 binden fazla bina ve işletmenin faaliyete geçtiğini ve 193 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

2020'de ülke ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü ve gayrisafi yurt içi hasılanın 82,5 milyar somona (7,23 milyar dolar) ulaştığını kaydeden Rahman, bu yıl hükümetin ülke ekonomisinin yüzde 7-8 oranında büyümesi için gerekli çalışmaları yapacağını vurguladı.

Bu yıl ülkede sermaye affı ilan edeceklerini kaydeden Rahman, dünyanın birçok ülkesinde düzenli olarak ilan edilen bu tür affın, Tacikistan'da ilk kez uygulanacağının altını çizdi.

Rahman, ayrıca ocak ayının başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmeyen Tacikistan'da salgın etkisini kaybetmiş olsa da vatandaşların maske takmalarını ve sıhhi kurallara riayet etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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