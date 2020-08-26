Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, 11 Ekim'deki seçimler için yeniden aday gösterildi Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede yapılacak seçimler için yeniden cumhurbaşkanlığına aday gösterildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede yapılacak seçimler için yeniden cumhurbaşkanlığına aday gösterildi.

Tacikistan Bağımsız Sendikalar Birliğince düzenlenen kurultayda, Cumhurbaşkanı Rahman, 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olarak belirlendi.

Öte yandan muhalif görüşlü Sosyal-Demokrat Parti lideri Rahmatulla Zairov, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayarak, partililerini "seçimleri boykot etmeye" çağırdı.

5 aday belli oldu

Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak Cumhurbaşkanı Rahman'ın da aralarında bulunduğu 5 aday belli oldu.

Daha önce Tacikistan'da faaliyet gösteren 4 siyasi parti, cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylarını belirlemişti.

Geçen hafta ülkede en büyük 2'nci parti durumundaki Çiftçiler Partisi, kurultayında lideri Rustam Latifzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeye karar vermişti.

Tacikistan Sosyalist Partisince 3. kez aday gösterilen parti lideri Abduhalim Gaffarov, 2006'daki seçimlerde yüzde 2,8, 2013'teki seçimlerde ise yüzde 1,5 oy elde etmişti.

Tacikistan Demokrat Partisinin 2. kez cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği parti lideri Saidcafer Usmanzade, 2013'teki seçimlerde yüzde 1,02 oy kazanmıştı.

Tacikistan Ekonomik Reformlar Partisince de parti lideri Rustam Rahmatzade cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

Ülkede cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle seçiliyor

Yasa gereği, sadece siyasi partiler, il ve büyükşehir belediye meclisleri ile Tacikistan Bağımsız Sendikalar Federasyonu ve Tacikistan Gençler Birliğinin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Tacikistan'da, 11 Ekim'deki seçim için yüksek öğrenimini tamamlamış, Tacikçe bilen, 30 yaşını doldurmuş ve son 10 yılda ülkede sürekli ikamet edenler aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, yüzde 83,92 oyla 4. kez İmamali Rahman kazanmıştı.

Kaynak: AA