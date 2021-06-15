Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 4 ayda 11,2 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

Tacikistan, ocak-nisan döneminde Afganistan ve Özbekistan'a 11,2 milyon dolarlık elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Tacikistan, ocak-nisan döneminde Afganistan ve Özbekistan'a 11,2 milyon dolarlık elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Tacik İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, yılın ilk 4 ayında Afganistan ve Özbekistan'a 11,2 milyon dolarlık elektrik satıldığı, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,8 daha fazla olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Tacikistan'ın bu dönemde komşu ülkelere ihraç ettiği elektriğin hacmine ilişkin bilgi verilmedi.

Tacikistan'ın geçen yıl ırmaklarındaki suyun azalması nedeniyle Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 48 düşüşle 56,4 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov