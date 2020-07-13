Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 30 milyon dolarlık elektrik sattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 30 milyon dolarlık elektrik sattı

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Cemşit Şaimzade, Tacikistan'ın yılın ilk yarısında komşusu Afganistan ve Özbekistan'a 30,2 milyon dolarlık elektrik ihraç ettiğini bildirdi.

Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 30 milyon dolarlık elektrik sattı
13.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:46

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Cemşit Şaimzade, Tacikistan'ın yılın ilk yarısında komşusu Afganistan ve Özbekistan'a 30,2 milyon dolarlık elektrik ihraç ettiğini bildirdi.

Şaimzade, Taşkent'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatının ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 345 milyon kilovatsaat azalarak 912,4 milyon kilovatsaate gerilediğini belirtti.

Yılın ilk yarısında ülkede toplam 10,3 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini aktaran Şaimzade, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre 112 milyon kilovatsaat daha fazla olduğunu ifade etti.

Şaimzade, yılın ilk altı ayında Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a ihraç ettiği elektrik enerjisinden toplam 30,2 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu miktarın 23 milyon dolarının Afganistan'dan 7,2 milyon dolarının ise Özbekistan'dan karşılandığını kaydetti.

Tacikistan geçen yıl Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmiş ve burdan yaklaşık 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti. Tacikistan, yıl boyunca Afganistan ve Özbekistan'a toplam 3 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
'Delikanlılık ölmüş' dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Ezgi Mola Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Henry Onyekuru
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 30 milyon dolarlık elektrik sattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:18:43. #1.14#
title