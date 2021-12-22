Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 11 ayda 94 milyon dolarlık elektrik ihraç etti - Haberler
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Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 11 ayda 94 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 11 ayda 94 milyon dolarlık elektrik ihraç etti
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan, ocak-kasım döneminde Afganistan ve Özbekistan'a 94 milyon dolarlık elektrik enerjisi ihraç etti.

Tacikistan, ocak-kasım döneminde Afganistan ve Özbekistan'a 94 milyon dolarlık elektrik enerjisi ihraç etti.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayında Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a yaptığı elektrik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 artarak 94 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde ülkenin toplam elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 18,7 milyar kilovatsaate yükseldi.

Tacikistan'ın ihraç ettiği 1 kilovatsaat elektrik için Afganistan 3 cent, Özbekistan ise 2 cent ödüyor.

Tacik makamları, bu yıl Afganistan ve Özbekistan'a toplam 3 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatı konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

???????2019'da komşu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik ihraç eden Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı 2020'de, ırmaklarındaki suyun azalması nedeniyle yüzde 58,3 azalarak 53,3 milyon dolar düzeyinde kalmıştı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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