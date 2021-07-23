Tacikistan, Afganistan'dan gelecek 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır
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Tacikistan, Afganistan'dan gelecek 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır

Tacikistan, Afganistan'dan gelecek 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan'ın, Afganistan'dan gelecek 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Tacikistan'ın, Afganistan'dan gelecek 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi Başkan Yardımcısı İmamali İbrahimzade, yaptığı açıklamada, ülkesinin, Afganistan sınırındaki askeri eğitim poligonlarında bu ülkeden gelecek 100 bin mülteciyi kabul ederek yerleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İhtiyaç duyulduğu takdirde, Tacikistan'ın Afganistan'dan daha fazla mülteciyi kabul edebileceğini aktaran İbrahimzade, "Uluslararası kuruluşlarla birlikte Tacikistan'ın Afgan mültecileri kabul etme imkanlarını inceliyoruz." dedi.

İbrahimzade, yakın gelecekte, Kuşaniyan ilçesi ve Horug şehrinde Afgan mülteciler için çadır, yatak, hijyen ve gıda ürünlerinin korunacağı iki deponun hizmete gireceğini kaydederek, temmuz ayında Tacikistan'a sığınan 1574 Afgan askerinin gereken tıbbi ve sosyal yardımların yapılmasının ardından özel uçakla Kabil ve Mezar-ı Şerif şehirlerine gönderildiğini anımsattı.

Temmuz başında Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri Tacikistan'a sığınırken, geçen hafta da Taliban'dan kaçan Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki Andemin köyü sakinlerinden aralarında 77 kadın ve 177 çocuğun da bulunduğu Kırgız kökenli 347 Afganistan vatandaşı Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Eyaleti'ne bağlı Murğab ilçesine geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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