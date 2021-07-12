Tacikistan, Afganistan'daki gerginliğe rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi sürdürüyor
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Tacikistan, Afganistan'daki gerginliğe rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi sürdürüyor

Tacikistan, Afganistan'daki gerginliğe rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan'ın, Afganistan'daki gerginliğe rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Tacikistan'ın, Afganistan'daki gerginliğe rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Daler Cuma, yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'daki siyasi duruma rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi kesmediğini bildirdi.

Cuma, Tacikistan'ın bu yıl Afganistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik vereceğini belirterek, "Şimdiye kadar, Afganistan'a elektrik sevkiyatı konusunda herhangi bir gecikme yaşanmadı, elektrik ihracatı daha önce öngörülen plan çerçevesinde gerçekleştiriliyor." dedi.

Bakanlık verilerine göre, Tacikistan, yılın ilk yarısında Afganistan'a geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 917 milyon kilovat saat elektrik ihraç etti.

Elektrik enerjisi sevkiyatı Tacikistan'ın Afganistan'a toplam ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini oluştururken, Tacikistan geçen sene bu ülkeye elektrik satışından 45 milyon dolar gelir elde etmişti.

Son dönemde Taliban'ın Tacikistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken, Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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