Tacikistan Afganistan'daki durum nedeniyle KGAÖ'den destek istedi

Tacikistan, Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerden destek talep etti.

Tacikistan, Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerden destek talep etti.

Tacikistan'ın KGAÖ Daimi Temsilcisi Hasan Sultanov, başkent Duşanbe'de KGAÖ yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'ın en uzun sınırının Tacikistan ile olduğuna işaret eden Sultanov, "Durumun kontrol altına alınması için ve Afganistan'dan kaynaklanan tehditlere karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak bölgedeki durum ve Afganistan sınırının bazı bölümlerinin erişilmez dağlık arazide olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu görevle tek başına başa çıkmamız oldukça zor." diye konuştu.

KGAÖ üyesi ülkelerin Tacikistan'a destek vermesi gerektiğini belirten Sultanov, "Tacikistan olarak KGAÖ'nün bu duruma uygun bir tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle güney sınırlarını korumaya yönelik kapasiteyi güçlendirmek gerekiyor." dedi.

Sultanov, söz konusu destek için KGAÖ Güvenlik Konseyi'nin 23 Eylül 2013'te aldığı karara atıfta bulunarak, "Bu karar, Tacik-Afgan sınırında Tacikistan'a destek verilmesine yöneliktir ve geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle, örgütün üye devletlerini bu kararın tam olarak uygulanmasında üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay