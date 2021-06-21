Tacikistan'a 300 bin doz CoronaVac aşısı ulaştı

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıları taşıyan uçak Başbakan Yardımcısı Matlubahan Sattariyan, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Cemalleddin Abdullazade ile Çin'in Duşanbe Büyükelçisi Lyu Bin tarafından Duşanbe Havaalanı'nda karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping mart ayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Tacikistan'a 300 bin doz aşı hibe edeceğini bildirmişti.

Aşılama kampanyasının 22 Mart'ta başladığı ülkede, ilk etapta yaşlılar, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin aşılanması planlanıyor.

Ülkeye, mart ayında Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Vaxzevria aşısından 192 bin doz aşı ulaştırılırken, yakın dönemde Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmesi öngörülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov