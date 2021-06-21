Tacikistan'a 300 bin doz CoronaVac aşısı ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacikistan'a 300 bin doz CoronaVac aşısı ulaştı

Tacikistan'a 300 bin doz CoronaVac aşısı ulaştı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıları taşıyan uçak Başbakan Yardımcısı Matlubahan Sattariyan, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Cemalleddin Abdullazade ile Çin'in Duşanbe Büyükelçisi Lyu Bin tarafından Duşanbe Havaalanı'nda karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping mart ayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Tacikistan'a 300 bin doz aşı hibe edeceğini bildirmişti.

Aşılama kampanyasının 22 Mart'ta başladığı ülkede, ilk etapta yaşlılar, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin aşılanması planlanıyor.

Ülkeye, mart ayında Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Vaxzevria aşısından 192 bin doz aşı ulaştırılırken, yakın dönemde Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmesi öngörülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi...
Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi...
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tacikistan'a 300 bin doz CoronaVac aşısı ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:31:58. #1.16#

title