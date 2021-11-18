Tacikistan'a 10 ayda 82,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Tacikistan, bu yılın ocak-ekim aylarında diğer ülkelerden 82,5 milyon Dolar değerinde insani yardım aldı.

Devlet Gümrük Kurumundan yapılan açıklamada, bu yıl 10 ay içinde Tacikistan'a 58 ülkeden 82 milyon 550 bin dolar değerindeki insani yardımın ulaştığı kaydedildi.

Bu yardımların 2020'nin aynı dönemine göre 2 kat fazla olduğu aktarılan açıklamada, geçen yılın 10 ayında ülkeye toplam değeri 41 milyon 700 bin dolar olan insani yardım yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, ocak-ekim döneminde ülkeye 24 bin 500 kilogram insani yardımın ulaştırıldığı vurgulanırken, insani yardımların aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu belirtildi.

Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 31,6'lık payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14,5'lik payla ABD ve yüzde 10,8'lik payla Rusya izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden olan Tacikistan, 2020'de dünyanın 62 ülkesinden toplam değeri 55 milyon 800 bin dolar olan insani yardım almıştı.???????

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet