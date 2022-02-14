Tacikistan 2022'de Afganistan'a 1,5 milyar kilovatsaat elektrik satacak

Tacikistan, bu yıl komşusu Afganistan'a 1,5 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyor.

Barki Tajik (Tacik Elektrik) Devlet İşletmesi Genel Müdürü Mahmadumar Asazade, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bu yıl komşu Afganistan'a 1,5 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngördüğünü kaydetti.

Geçen sene Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Afganistan tarafıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını anımsatan Asazade, buna göre Afganistan'ın 1 kilovatsaat elektrik için Tacikistan'a 4,67 sent ödeyeceğini aktardı.

Asazade, ayrıca 1 Ocak itibarıyla Afganistan'ın Tacikistan'a olan elektrik borcunun 33 milyon doları aştığını ifade etti.

Geçen sene 20,6 milyar kilovatsaat elektriğin üretildiği Tacikistan, komşu Afganistan'a 1,2 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ederken, bundan 54 milyon dolar gelir elde etmişti.

Tacikistan, hidroelektrik santrallerde üretilen elektriği komşu Afganistan ve Özbekistan'a ihraç ediyor.???????