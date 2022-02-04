Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı - Haberler
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Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı

AA, Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a yaklaşık 2,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a yaklaşık 2,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihracattan yaklaşık 77,1 milyon dolar gelir elde edildi.

Tacikistan, 2021'de Afganistan'a sattığı 1,2 milyar kilovatsaat elektrikten 54 milyon dolar, Özbekistan'a sattığı yaklaşık 1,1 milyar kilovatsaat elektrikten ise 23 milyon dolar gelir elde etti.

Tacikistan'da elektrik üretimi geçen yıl ülkede bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 20,6 milyar kilovatsaat oldu.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, dolar, Güncel, Haber

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