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Özbekistan, Afganistan, Tacikistan, Ekonomi

Tacikistan, 2019'da komşu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik sattı

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 91,3 milyon dolarlık elektrik enerjisi ihraç etti.

25.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:32
Tacikistan, 2019'da komşu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik sattı

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 91,3 milyon dolarlık elektrik enerjisi ihraç etti.

Tacikistan Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan 2019'da komşusu Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatı yaparken, bundan yaklaşık 91,3 milyon dolar gelir elde etti.

Geçen yıl ülkede yüzde 4 artışla toplam 20,6 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

2019'da Afganistan'a 1 milyar 458 milyon kilovatsaat elektrik ihraç eden Tacikistan, bundan yaklaşık 60,6 milyon dolar gelir sağladı. Tacikistan, bu dönemde Özbekistan'a sattığı 1 milyar 425 milyon kilovatsaat elektrikten yaklaşık 28,5 milyon dolar kazandı. Ülke, komşusu Kırgızistan'a ise düşük miktarlarda ihracat gerçekleştirdi.

Tacikistan'ın ihraç ettiği 1 kilovatsaat elektrik için Afganistan yaklaşık 4,11, Özbekistan ise yaklaşık 2 dolar-cent ödüyor.

Bu yıl komşu Özbekistan ve Afganistan'a elektrik enerjisi ihracatını arttırmayı hedefleyen Tacikistan'ın bu ülkelere 3 milyar kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi ihraç edeceği öngörülüyor.

Tacikistan, 2018'de 19,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretirken, Afganistan ve Özbekistan'a ihraç ettiği toplam 2,4 milyar kilovatsaat elektrik enerjisinden 77 milyon dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: AA

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