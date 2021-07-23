Tacikistan 100 bin Afgan sığınmacı için sınırda hazırlık yapıyor
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Tacikistan 100 bin Afgan sığınmacı için sınırda hazırlık yapıyor

Tacikistan 100 bin Afgan sığınmacı için sınırda hazırlık yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tacikistan Acil Durum Komitesi Başkan Yardımcısı Imomali Ibrohimzoda, ABD birliklerinin geri çekilmesiyle şiddetin tırmandığı komşu ülke Afganistan'dan 100 bine kadar sığınmacıyı kabul etmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Tacikistan Acil Durum Komitesi Başkan Yardımcısı Imomali Ibrohimzoda, ABD birliklerinin geri çekilmesiyle şiddetin tırmandığı komşu ülke Afganistan'dan 100 bine kadar sığınmacıyı kabul etmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi şiddeti daha da tırmandırdı. Afgan hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında çatışmalar devam ederken, sivillerin ülkeden kaçışı sürüyor. Tacikistan hükümeti, komşu Afganistan'daki çatışmalardan kaçan sığınmacılar için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Tacikistan Acil Durum Komitesi Başkan Yardımcısı Imomali Ibrohimzoda, 100 bine kadar sığınmacıyı kabul edecek şekilde planlama yaptıklarını ifade etti. Ibrohimzoda, sınırdaki Khatlon ve Gorno-Badakhshan (Dağlık Badahşan) bölgelerinde Afgan sığınmacılar için yardım malzemelerinin depolanması amacıyla iki büyük depo da kurduklarını belirtti. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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