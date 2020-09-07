Tacettin Veli Mahallesinde asfalt çalışması başladı
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Tacettin Veli Mahallesinde asfalt çalışması başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri kent merkezinde yer alan hem şehir içi otobüs işletmelerinin hem de özel sağlık merkezlerinin adeta birleşme noktası olan Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük ölçekli asfaltlama çalışması başlattıklarını söyledi.

Tacettin Veli Mahallesinde asfalt çalışması başladı
07.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:46

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri kent merkezinde yer alan hem şehir içi otobüs işletmelerinin hem de özel sağlık merkezlerinin adeta birleşme noktası olan Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük ölçekli asfaltlama çalışması başlattıklarını söyledi.

Altyapısı tamamlanan bölgenin Kayseri için önemli bir yer olduğunu, çünkü Kızılay Hastanesi ile iki özel hastanenin daha bu bölgede yer almakta olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, "Bu yılı ağaçlandırma yılı ilan ettik fakat asfaltta rekora gidiyoruz. Şehrin şu anda üç ayrı bölgesinde asfaltlama çalışması yapılmaktadır. Ancak büyük ölçekli olan Tacettin Veli bölgesinde çalışıyoruz. Çarşı içi olması sebebiyle ekip sayısı ile iş makinası ve araç sayısını artırdık" dedi

Tacettin Veli bölgesinin otobüs duraklarının başlangıç noktası olmasından dolayı önemli olduğunu ve şehir içi belediye otobüs işletmesinin sürekli hizmet vermesi gerektiğini ifade eden başkan Dr. Palancıoğlu bu çalışmalar ile aynı zamanda sağlık hizmetlerine de bir bakıma yatırım yapıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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