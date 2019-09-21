Tacettin Coşkun'un mutlu günü

21.09.2019 14:13

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun'un kızı Dila Coşkun, Onur Karabulut'la dünya evine girdi.



Uzun yıllardır İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini yürüten, hem çalışma arkadaşları hem de İzmir basını tarafından sevilen tecrübeli şube müdürü Tacettin Coşkun'un kızı Dila Coşkun dünya evine girdi. Peyzaj mimarı olan Dila Coşkun, kendi gibi mimar olan Onur Karabulut ile hayatını birleştirdi. Düğün, Bornova'da gerçekleştirildi.



Düğüne, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün yöneticileri ve personeli, Coşkun'un akrabaları ve arkadaşları da katıldı. Tacettin Coşkun ve eşi Fatma Coşkun'un düğünde mutlulukları ise gözlerinden okundu. - İZMİR

Kaynak: İHA