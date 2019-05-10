Taceddin Altunbaş Türbesi İnşaatı Devam Ediyor

Havza ilçesinde Taceddin Altunbaş'a ait türbenin yapımı devam ediyor.

Selçuklu şehzadesi Sultan Taceddin Altunbaş'ın Şeyhsafi Mahallesi'nde bulunan mezarının türbe şeklinde yapılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğinde, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Şubat ayında yapılan yer tesliminin ardından inşa çalışmalarına başlanan 8 köşeli yıldız şekilde, içinde bay ve bayan mescit bölümlerinin bulunacağı türbe, yaklaşık 400 bin liraya mal olacak.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, Sultan Taceddin Altunbaş'a ait mezarın zaman zaman defineciler tarafından kazıldığını belirterek, "Yapılacak bu eser ile Sultan Taceddin Altunbaş'ın mezarı korunmuş olacak. Yapılacak olan türbe mahallemize ve ilçemize de katkı sağlayacaktır. Türbenin yapılması için büyük emek harcayan tüm yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA