Tac Mahal'in kapısına hava filtreleri kuruldu

05.11.2019 10:48

Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal'in kapısına, hava kirliliğiyle mücadele için iki hava filtresi kurulduğu bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Agra Belediyesinde mühendis R.K. Rathi, Tac Mahal'in kapısına iki hava filtresi yerleştirdiklerini açıklayarak, "Hava kirliliğiyle mücadele etmek ve her gün burayı ziyaret eden turistlere yardım sağlamak için bu önlemleri alıyoruz." dedi.

Son birkaç gündür kuzeydeki eyaletlerde yaşanan hava kirliliğinden ötürü Agra yönetiminin böyle bir önlem aldığı belirtiliyor.

Ülkenin en önemli sembollerinden Tac Mahal'in kapısına yerleştirilen hava filtreleri aracılığıyla, anıt mezarın çevresindeki hava kalitesinin yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor.

Babür Sultanı Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'in ölümünün ardından inşa ettirdiği, yeryüzündeki en gözde anıt mezarlardan Tac Mahal, Hindistan'ın sembollerinden biri olmasının yanı sıra UNESCO dünya mirası içinde yer alıyor.

Ülkenin en çok yerli ve yabancı turist çeken cazibe merkezlerinden olan anıt mezar, Hindistan Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de 6 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: AA