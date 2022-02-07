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Tabutları kızakla çektiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tabutları kızakla çektiler

Sivas'ta zorlu kış şartları dolayısıyla vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti.

Sivas'ta zorlu kış şartları dolayısıyla vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu. Sivas'ın Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı. Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı. - SİVAS

Tabutları kızakla çektiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sivas Belediyesi, Cenaze, Sivas, kar, Yerel, Haber

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