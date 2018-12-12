Çaresiz Kalan Çift, Engelli Çocuklarını Tabutları Yakarak Isıtmaya Çalışıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 çocukları kalbi delik ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Sungur çifti, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Kudbettin Sungur, eşi ve 2 çocuğunu soğukta, bir kişinin getirdiği tabutları kırıp, tahtalarını yakarak ısıtmaya çalışıyor.

TABUTLARI KIRIP TAHTALARINI YAKIYORLAR

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Ozan Sokak'taki derme çatma bir evde yaşayan Sungur ailesi, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Motosiklet kazasından sonra unutkanlık yaşamaya başlayan Kudbettin Sungur, eşi ve 2 çocuğunu soğukta, bir yardımseverin getirdiği tabutları kırıp tahtalarını yakarak ısıtmaya çalışıyor. 4 kişilik aile, karınlarını da yemek fabrikaları ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayarak, doyurabiliyor.

"YÜK TAŞIYARAK PARA KAZANIYORUM"

Baba Sungur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "14 Mart 2016 başlayan ve 20 Nisan 2018 sona eren çatışmalarda ev eşyalarımız tamamen tahrip oldu. İki oğlum Bünyamin ve Yusuf zihinsel engelli ve kalpleri delik dünyaya geldi. Birini ameliyat ettirebildim. Üç tekerlekli bisiklet ile yük taşıyarak para kazanıyorum. Kirada oturuyoruz. Aylık 400 lira kira ödüyorum. Çocuğumun engelli maaşı var, 3 ayda bir 400 lira. Bu parayı da kiraya veriyorum. Nusaybin Sosyal Yardımlaşma 3 ayda bir 100 lira veriyor. Başka da yardım alamıyorum. Çoğu zaman evde yiyecek olmadığı için, yemek fabrikalarından ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayıp çocuklarıma getiriyorum. Isınmak için yakacak odunum yoktu. Bir vatandaş tahtalardan yapılmış tabutları getirdi. Kırıp, tahtalarını sobada yakıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum."

İşte yürek sızlatan o görüntüler;