Tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'da tabure yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa verilen ceza bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde 2013 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, Kasım Çakır (53), tabure yüzünden çıkan kavgada tabancayla 9 el ateş ederek, Mehmet Emin Öztürk (61) ile oğlu Ali Volkan Öztürk'ü (34) öldürürken, diğer çocukları Cenk Alpaslan, Ozan (39) ve Hasan Hüseyin Öztürk'ün (33) ise yaraladı. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Ceza Yargıtay tarafından bozuldu

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek, yaralamak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından müebbet hapsi talep edilen Kasım Çakır, 37 yıl 10 ay 29 gün hapis cezasına mahküm edildi. Karar, Kasım Çakır'a Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk'ün ölümünde haksız tahrikin az uygulanması ve Hasan Hüseyin Öztürk ile Ozan Öztürk'ün yaralanmasıyla ilgili "öldürmeye teşebbüsten" ceza verilmesi gerektiği ifade edilerek bozuldu.

Yeniden hakim karşısına çıkan Kasım Çakır, son sözünde, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben isteyerek hiçbir şey yapmadım. Bana tuzak kuruldu. O zaman aldığım darbelerden dolayı hala rahatsızım. Mümkünse tahliyemi talep ediyorum" dedi.

36 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, Kasım Çakır'a Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk'e karşı "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet, ardından haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulayarak 12'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çakır, Hasan Hüseyin Öztürk'ü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay, Ali Volkan Öztürk'ü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Çakır, toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA