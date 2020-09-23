Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

23.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:15

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden...

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı.

Sivas'ta 74 yaşındaki Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetleri ile Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne başvurdu. Yaşlı kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın, 4 günlük tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Cimilli İbo Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Twitter Saldırı Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 18:15:28. #1.15#
title