Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
23.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:15
Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden...
Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı
SİVAS - Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı.
Sivas'ta 74 yaşındaki Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetleri ile Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne başvurdu. Yaşlı kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın, 4 günlük tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT