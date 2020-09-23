Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden...