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Taburcu olan Johnson, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı

Korona virüs hastalığını yenerek taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.

12.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:25
Taburcu olan Johnson, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı

Korona virüs hastalığını yenerek taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz haftalarda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı. Johnson yapılan tedavinin ardından korona virüs hastalığını yenerek taburcu edildi. Johnson, taburcu edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı. Başbakan, yayınladığı videoda tedavi sürecine de değinerek "Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) hayatımı kurtarmasından sonra hastaneden taburcu oldum. Onlara olan borcumu açıklayacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Ancak buna gelmeden önce Birleşik Krallık'taki herkese çabaları ve feda ettikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Johnson, konuşmasının devamında "Güneşin olduğu, doğanın harika göründüğü ve dışarısının çok davetkar olduğu bu zamanlarda sosyal izolasyon kurallarına uymanın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum çünkü ülke çapındaki milyonlarca kişi doğru şeyi yapıyor" açıklamasında bulundu. Başbakan, izolasyon döneminin zorluklarını değinerek, İngiliz halkının inançla ve sabırla bu zorluklara katlandığını belirtirken, "İnanmanızı isterim ki bu Paskalya Bayramı'ndaki çabalarınız buna değecek ve her gün aramızdan ayrılanlar için yas tutmamıza rağmen mücadelemiz asla bitmeyecek" dedi.

"Milli mücadelemizde ilerleme kaydediyoruz"

İngiliz Başbakan, yaptığı açıklamada korona virüs salgınının milli bir mücadele olduğuna değinerek "Şu an korona virüse karşı olan milli mücadelemizde ilerleme kaydediyoruz. Öylesine bir mücadele ki halen tamamen anlayamadığımız bir düşmana karşı şimdiye dek hiç içinde olmadığımız bir mücadele, bu milli mücadelede ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı. Johnson, konuşmasının devamında "İngiliz halkı, bu ülkenin en önemli milli değeri, Ulusal Sağlık Servisi, çevresinde bir kalkan oluşturdu. Anladık ve karar verdik ki eğer Ulusal Sağlık Servisimizi güvende tutarsak, NHS'ye aşırı yüklenmeyi durdurursak yenilmeyiz ve ülkemiz bu zorluğu aşar" dedi.

Başbakan, NHS personeline teşekkür etti

Johnson, yayınladığı videoda NHS personeline teşekkürlerini sunarken, "Son 7 günde NHS'nin nasıl bir baskı altında olduğunu tabii ki gördüm. Özveriyi gördüm, sadece doktor ve hemşirelerin değil, işe gelmeye devam edip kendini tehlikeye atan tüm çalışanları gördüm" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, "Teşekkürlerimiz bu cesarete, bu adanmışlığa, bu iş aşkınadır. Tüm bu harika doktorlara, bu alandaki yöneticilere, önemli kararlar alan tüm bu kadın ve erkeklere ki onlara hayatımın geri kalanı için minnettar olacağım, teşekkür etmek istiyorum" açıklamasını yaptı. Johnson, tedavi sürecinde yanından ayrılmayan hemşireleri unutmayarak "Tüm hemşirelere inanılmaz ilgilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle 48 saat boyunca yanımda duran iki hemşireye teşekkür ediyorum" dedi.

"Korona virüsü beraberce yeneceğiz"

Boris Johnson, "Korona virüsü beraberce yeneceğiz. Sağlık servisimiz bu ülkenin en iyisi ve yenilmezdir. Tekrardan hepsine teşekkür ediyorum" diyerek, İngiliz halkının evde kalması konusunda uyararak "Lütfen evde kalıp, sosyal izolasyonu sağlayın ve NHS'yi koruyup hayat kurtarmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi Paskalyalar" sözleri ile konuşmasına son verdi.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 84 bin 279'a hayatını kaybedenler ise 10 bin 612'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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