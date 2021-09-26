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TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

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TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

BURSA'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören prematüre bebek Göksel Adalı, müzisyen babası Çağlar Adalı tarafından hastane kapısında kemanla karşılandı.

BURSA (DHA) - BURSA'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören prematüre bebek Göksel Adalı, müzisyen babası Çağlar Adalı tarafından hastane kapısında kemanla karşılandı. Bebeklerini 2 ay sonra evlerine götüren Makbule Adalı (20) ile Çağlar Adalı (24) çifti, hastane personeline teşekkür ederek memleketleri Çanakkale'ye gitti.

Çanakkale'de yaşayan Makbule Adalı, 2 ay önce erken doğum yaparak 'Göksel' adını verdikleri ilk bebeğini dünyaya getirdi. 26 haftalıkken 1 kilo olarak doğan bebek, Çanakkale'den Bursa'daki Özel Doruk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yeni doğan yoğun bakımında tedavi edilen Göksel bebek, 2 ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak anne ve babasına teslim edildi.

Müzisyen olan baba Çağlar Adalı, hastane yönetiminden çocuğunu keman çalarak taburcu etmek için izin istedi. İzin verilmesi üzerine Adalı, hastanenin kapısında kızına keman çalıp şarkı söyledi. Adalı çifti çocuklarına kavuştukları için büyük mutluluk duyduklarını belirtip, hastane çalışanlarına ise teşekkür etti.

'ANNE KARNINDAKİ SÜRECİ BİLE TAMAMLAMADI'

Göksel bebeğin doktoru Uzm. Dr. Birgül Mutlu süreçle ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Mutlu, Tam 2 ay önce Çanakkale'de 1 kilo olarak 26 haftalık doğdu. Doğduktan sonra hastanemize sevk edildi. Bebek tedavi görürken ailenin müzisyen olduğunu öğrendik. Çocuklarını keman eşliğinde evlerine götürmek istediler. Bugün bebek 60 günlük 2 kilo 600 gram ağırlığında. Baba kemanıyla geldi, çocuğunu müzikle evine götürecek. Bebeğimiz 27 haftalık 1 kilo olarak doğdu. Şu anda 36 haftalık, aslında henüz anne karnındaki süreci bile tamamlamadı dedi. Anne Makbule Adalı ise, Çok mutluyuz herkese çok teşekkür ederiz, bütün hemşirelerimize. 2 aydır bizden ayrıydı çocuğumuz ifadelerini kullandı.

Adalı çifti, keman dinletisinin ardından çocuklarını alarak Çanakkale'deki evlerinin yolunu tuttu.

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

TABURCU OLAN BEBEĞİNİ HASTANE KAPISINDA KEMANLA KARŞILADI

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