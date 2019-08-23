Taburcu edilen küçük Ayaz'ı evde ablası karşıladı

23.08.2019 19:44

İzmir'de omuriliğindeki tümör nedeniyle ameliyat edilen 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, hastanede taburcu edilmesinin ardından getirildiği evinde 8 yaşındaki ablası Derin Deniz Balcı tarafından karşılandı.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Murat ve Nida Balcı çifti, küçük çocukları Ayaz'ı bir yıldır düşmeyen yüksek ateş şikayetiyle kentteki birçok hastaneye götürdü.

Aile, Ayaz'ın ateşinin mayıs ayında 40 dereceye ulaşmasının ardından kentteki bir üniversite hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde Ayaz'ın boynunda eğrilik ve omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi.

Balcı ailesi, riskli olduğu belirtilen ameliyatı yaptırmak için doktor araştırmaya başladı.

Aile ile görüşen İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Ayaz'ın ameliyatının yapılması için çalışma başlattı.

Küçük çocuğun raporlarını inceleyen Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selçuki, 1 Temmuz'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla Ayaz'ın omuriliğindeki tümörün yüzde 90'ını temizledi.

Yoğun bakım servisinde 54 gündür tedavisi süren ve ellerini hareket ettirmeye başlayan Ayaz Balcı, hastaneden taburcu edildi.

Ambulansla evine getirilen Ayaz Balcı'yı kapıda ablası Derin Deniz Balcı ve yakınları karşıladı. Sedyede yatan kardeşinin bir süre elinden tutan ablası, daha sonra ona sarılarak hasret giderdi.

"Tedavi ve ameliyat sürecinde inancımızı hiç kaybetmedik"

Anne Nida Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu gününü yaşadığını, oğlunun aylar sonra evlerine gülerek döndüğünü söyledi.

Çocuğunun her geçen gün sağlığına kavuştuğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün eve çıktığımızı duyduğumuz anda hareketlenmeye başladı. Tedavi ve ameliyat sürecinde inancımızı kaybedemezdik, çünkü umut ışığımız vardı. O umut ışığına sarıldık. İnşallah onun yürüyüp koştuğunu da görürüz. Ablası çok heyecanlıydı. Kardeşini karşıladı. Ben üzülürken beni teselli eden ablasıydı. 'Anne sen yine onu görüyorsun, ben ona sarılamıyorum bile' diyordu. Artık çok mutluyum."

"Kardeşim evimize geldi çok mutluyum"

Sabahın erken saatlerinden bu yana evlerinde kardeşinin gelmesini beklediğini anlatan Deniz Derin Balcı da "Kardeşim evimize geldi, onu artık hep görebileceğim için çok mutluyum." dedi.

Baba Murat Balcı ise en umutsuz oldukları anlarda İl Sağlık Müdürü Öztop ve ameliyatı yapan Prof. Dr. Selçuki'nin kendilerine moral verip, destek olduğunu aktardı.

Oğlunu yeniden evlerinde görünce çok mutlu olduğunu vurgulayan Balcı, "Oğlumuz bize hep gülümsüyordu. Şimde eve gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oğlumla en çok yürüyüp koşmayı çok özledim, inşallah o da olacak." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Çocuk Yoğun Bakımı Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl, küçük Ayaz'ın solunumla ilgili sorunlarının aşıldığını, hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise Ayaz'ın sağlığına kavuşması için Sağlık Bakanlığının tüm kademelerinin seferber olduğunu, iyileşmesi için ellerinden ne gelirse yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA