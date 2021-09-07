Tablolu soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Soy ağacı öğrenme linki?
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Tablolu soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Soy ağacı öğrenme linki?

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı. Peki, Soy ağacı öğrenme linki? Tablolu soy ağacı sorgulama nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek. Tablolu soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Soy ağacı öğrenme linki?

SOY AĞACI SORGULAMA İLE NELER YAPILABİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafındanTek Tıkla Soyağacı uygulaması geliştirilmiştir.

Uygulamaya e-devlet üzerinden doğrulama yapılarak yönlendirme ile giriş yapılmaktadır.

Uygulamanın çıkarmış olduğu üst soy ağaç yapısında vatandaşlarımız,

• Arka Plan Tasarımını,

• Metin Fontlarını,

• Metin Renklerini, Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• Çerçeve Tasarımlarını,

• Çerçeve Renklerini, Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Ağaç düğümleri düzen ve yerlerini,

kendi görsel beğenilerine göre düzenleyerek yüksek çözünürlüklü .PNG formatında çıktı alabilmektedir.

SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek. E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

DAKİKADA 200 BİN İSTEĞE CEVAP VEREBİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

TABLOLU SOYBAĞI ÖĞRENME LİNKİ

Tablolu soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Soy ağacı öğrenme linki?
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