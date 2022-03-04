Tabloları Kaldığı Huzurevinin Duvarlarını Süslüyor - Haberler

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Tabloları Kaldığı Huzurevinin Duvarlarını Süslüyor

DailyMotion.com - Güncel
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Kurduğu bisküvi fabrikasında Türk ortağının kendisini dolandırmasıyla iş hayatı son bulan Ali Salim, 15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki huzurevlerinde kalıyor.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Kurduğu bisküvi fabrikasında Türk ortağının kendisini dolandırmasıyla iş hayatı son bulan Ali Salim, 15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki huzurevlerinde kalıyor. Şu an Gaziantep'in Nizip ilçesindeki huzurevinde kalan 77 yaşındaki Filistinli ressam, yaptığı tablolarla iki sergi açtı

DailyMotion.com - Güncel

Gaziantep, Türkiye, Ressam, Türk, Güncel, Haberler

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