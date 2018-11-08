Galatasaray, Şampiyonlar Liginin En Az Koşan Takımı Oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginde en az koşan takım olması, Almanya deplasmanında da takımı zora soktu. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinden 9 kilometre daha az mesafe kat etti.

Galatasaray'ın fiziksel olarak kötü durumda olması Schalke 04 maçına da yansıdı. 32 takım arasında en az koşan ekip olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu geleneğini Almanya'da da sürdürdü.

Cim-Bom, Schalke'den 9 km daha az mesafe kat etti. Schalke 111.3 km koşarken, Galatasaray 102.3 kilometreyle buna eşlik etmeye çalıştı. Bu durum Galatasaray'ın fiziksel olarak ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (23)

  • TRAKYALI:
    durun yeise kapılmayın. . bunlar daha iyi günler. . kabuslar var sırada. . önce uefa sonra avrupa en son da lig. . iyi günler bunlar. . iyi. .
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  • HAYRAN:
    HİÇ ŞAŞIRMADIM.TRİBÜNDE İZLERKEN YANIMDAKİLERE SÖYLEDİĞİMDE İNANMIYORLARDI. TAKIM KOŞSA BOL GOL POZİSYONUNA GİRER VE O KADAR KOLAY GOL YEMEZ. İMPARATOR VARYA HADİ ASLANLARIM VATAN MİLLET SAKARYA DER OLUR BİTER.
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  • HÜSEYİN ERKEK:
    adi karaktersiz herifler aldığınız paralar haram zehir zıkkım olsun. . . sahada bir hata yaradığınız yok. . . ancak yer içer yatarsınız. .
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    HAYRAN: HOCA ÇALIŞTIRMAZSA ADAMLAR NE YAPSIN.
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