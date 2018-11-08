Galatasaray, Şampiyonlar Liginin En Az Koşan Takımı Oldu

Galatasaray'ın fiziksel olarak kötü durumda olması Schalke 04 maçına da yansıdı. 32 takım arasında en az koşan ekip olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu geleneğini Almanya'da da sürdürdü.

Cim-Bom, Schalke'den 9 km daha az mesafe kat etti. Schalke 111.3 km koşarken, Galatasaray 102.3 kilometreyle buna eşlik etmeye çalıştı. Bu durum Galatasaray'ın fiziksel olarak ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.