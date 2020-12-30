"Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi hayata geçirildi
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"Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi hayata geçirildi

30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını gidermek amacıyla Tabletini Getir Hediyeni Götür Projesi hayata geçirildi.

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını gidermek amacıyla Tabletini Getir Hediyeni Götür Projesi hayata geçirildi.

Beydağı Gençlik Merkezinin bir alışveriş merkezinde düzenlediği yıl sonu sergisi Tabletini Getir Hediyeni Götür Projesi kapsamında açıldı.

Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, serginin açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan verilen eğitim öğretim neticesinde maddi durumu iyi olmayan ve tableti bulunmayan öğrencilerin tablet ihtiyacını karşılayabilmek olduğunu söyledi.

Hoca, yıl sonu sergilerini de Tabletini Getir Hediyeni Götür Projesi kapsamında düzenlediklerini belirtti.

Proje kapsamında Beydağı Gençlik Merkezi dericilik atölyesinde üretilen çanta, cüzdan ve ajanda gibi ürünler projeye destek vererek, yeni veya kullanılabilir halde olan, EBA'ya uyumlu, ikinci el tablet getiren vatandaşlara hediye olarak verilecek.

Proje süresince vatandaşlar tarafından getirilen tabletler önceden tespit edilen ve uzaktan eğitim alıp ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere tutanakla teslim edilecek.

Tabletini Getir Hediyeni Götür Projesi'ne destek vermek isteyen vatandaşlar, tabletlerini 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'ye kadar Malatya Park AVM'de bulunan sergi alanındaki görevlilere ulaştırabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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