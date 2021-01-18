Tabletin patlama anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tabletin patlama anı kamerada

18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:19
Tabletin patlama anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patladı. Patlama anı ve tamircinin paniklemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi, Beyler Mahalllesi, Mustafa Doğan Sokak'taki bir elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin, bir müşteriye ait tabletin tamirini yaptığı esnada, tablet bir anda patlayarak alev aldı. Montu yanan Şahin, o anda aldığı eşya ile alevleri söndürmek isterken, yanındaki müşteri ise şoke oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tamirci Şahin'in tabletin patlamasıyla birlikte bir anda tableti elinden bırakıp, sandalyeden düşmesinin ardından panik ile masadan uzaklaştığı görülüyor.

"BEN İYİYİM, ÇOK ŞÜKÜR"Olayı anlatan Enes Şahin bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Elimizdeki tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, biraz sıcaklık verdiğimiz sırada muhtemelen batarya tepkimeye girdi ve patlama gerçekleşti. Ben iyiyim, bir şeyim yok sadece montum biraz yandı. Çok şükür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Aleyna Tilki Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tabletin patlama anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:21:37. #1.14#
title