Tabletin patlama anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patladı. Patlama anı ve tamircinin paniklemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi, Beyler Mahalllesi, Mustafa Doğan Sokak'taki bir elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin, bir müşteriye ait tabletin tamirini yaptığı esnada, tablet bir anda patlayarak alev aldı. Montu yanan Şahin, o anda aldığı eşya ile alevleri söndürmek isterken, yanındaki müşteri ise şoke oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tamirci Şahin'in tabletin patlamasıyla birlikte bir anda tableti elinden bırakıp, sandalyeden düşmesinin ardından panik ile masadan uzaklaştığı görülüyor.

"BEN İYİYİM, ÇOK ŞÜKÜR"Olayı anlatan Enes Şahin bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Elimizdeki tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, biraz sıcaklık verdiğimiz sırada muhtemelen batarya tepkimeye girdi ve patlama gerçekleşti. Ben iyiyim, bir şeyim yok sadece montum biraz yandı. Çok şükür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı