27.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:12

Tablet ve akıllı telefon yerine geleneksel oyunlar

AMASYA - Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi" kapsamında Şehitler İlk ve Ortaokulu öğrencilerine tablet ve akıllı telefon bağımlılığını önlemek için geleneksel oyunlar öğretilip oynatıldı.

Gençlik merkezi gönüllüleri, öğrencilerin yüzlerini boyayıp, matrak, çuval yarışı, ip çekme, bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım gibi unutulan geleneksel oyunları oynattı. Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Gümüş, yaptığı açıklamada, "Bugün bizim yaptığımız etkinlik, gençlik merkezimizin 'Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi' kapsamında sosyal kültürel timimizin okullarda çocuklarımıza geleneksel çocuk oyunlarını göstermesiyle gerçekleşti. Bizim buradaki amacımız bizler çocukken işte geçmişte oynanan geleneksel çocuk oyunlarını gençlerimize öğretebilmek onları bilgisayardan, teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak geçmişte olduğu gibi bu oyunları tekrar onlara öğretebilmek" dedi.

12 yaşında 7. sınıf öğrencisi Nevra Kırat da, "Çok eğlendik, bugün çok mutlu olduk. Ebru sanatı yaptık, yüzüme boyalar yaptırdık. Akıl ve zeka oyunlarını izledim çok eğlendim. 23 Nisan gibi etkinliklerde oynuyorduk, bugün daha kalabalıktı daha eğlenceli oldu. Eve gittiğimiz zaman telefonlarla, bilgisayarlarla uğraşıyoruz ödevlerimizi yapmıyoruz ama böyle etkinlikler olduğu zaman dışarıda kalırız eğleniriz böyle etkinliklerin olması çok güzel" diye konuştu.

Şehitler İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatih Aktar, "Bu tür etkinliklerin devam etmesini her zaman istiyoruz. Okulumuza çok değişik bir etkinlik oldu hem izim için hem öğrencilerimiz için. Öğrencilerimizde eski oyunlarla tanışma fırsatı buldular onlarda çok eğlendiler. Biz bu nedenle gençlik merkezi çalışanlarına gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi gönüllülerince "Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi" kapsamında tablet ve akıllı telefon bağımlılığını önlemek için toplamda 2 bin öğrenciye geleneksel oyunlar oynatıldı.

Kaynak: İHA