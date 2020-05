Tablet Şeklindeki Bir Coronavirüs Aşısı Yakın Zamanda Test Edilebilir! Biyoteknoloji şirketi Vaxart'ın baş sorumlusu Dr. Sean Tucker, tablet biçimindeki bir coronavirüs aşısı üzerinde çalıştıklarını ve aşının Temmuz ayında insanlar üzerinde test edilmeye hazır olabileceğini söyledi.

Tablet Coronavirüs Aşısı Temmuz'da Denenebilir!

Yeni tip coronavirüs'e (covid-19) karşı aşı bulma çalışmaları hızla devam ederken biyoteknoloji şirketi Vaxart'tan heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Tablet şeklindeki bir aşının denenmesine yakın zamanda başlanabileceği duyuruldu.

Vaxart'ta baş sorumlu bilim insanı olarak görev yapan Dr. Sean Tucker, tablet şeklinde birkaç aşı denemesi yaptıklarını ve bunlardan birinin Temmuz ayında insanlar üzerinde denenebileceğini söyledi. DailyMail'e konuşan Dr. Tucker, aşı üzerinde çalışan diğer bilim insanları ile birlikte bu yılın sonunda ya da 2021'in ilk ayları itibariyle milyonlarca doz aşı geliştirmiş olmayı umduğunu ifade etti. ABD hükümeti ve diğer ülkelerin aşı için yaptığı harcamalar göz önünde bulundurulduğunda bunun mümkün gözüktüğünü belirten Tucker, "Aşının bulunmasıyla birlikte her yerin yeniden faaliyete geçmesini ve insanların yeniden dışarı çıkmasını umuyoruz." dedi.

Hali hazırda şirketinin birkaç coronavirüs aşısı geliştirme konusunda önemli aşama kaydettiğini dile getiren Tucker, "Temel olarak Kovid-19 proteinlerini kodlayan DNA üretiyoruz. Eğer bunu doğru şekilde bağırsaklara koyarsak, bu proteinlere karşı gerçekten güçlü bir bağışıklık yanıtı elde edebiliriz." diye konuştu.

Tablet şeklindeki muhtemel aşı hakkında konuşan Tucker şunları söyledi:

"Bağırsak mukozası ıslak bir yüzey olduğundan kan yoluyla harika bir bağışıklık yanıtı alıyorsunuz. Bununla birlikte akciğerde enfeksiyon bölgesinde antikorları ve T hücreleri elde etmiş oluyorsunuz. İşte bizim aşımız böyle. Kovid-19'un enfekte ettiği solunum borusundaki gibi ıslak yüzeylerde bağışıklık yanıtı almak için tasarlandı."

Temmuz ayında insanlar üzerinde denenmeye başlanması hedeflenen aşının şu sıralar fareler üzerinde denenmekte olduğu bildirildi. Testlerin gayet iyi gittiğini belirten Tucker, "Veriler, gerçekten iyi bir çözümü elde edebileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.