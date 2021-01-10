Tablet bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımları pandemi nedeniyle bu yıl tablet bilgisayar olarak sağlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımları pandemi nedeniyle bu yıl tablet bilgisayar olarak sağlandı.

TOBB'dan Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına (KTSO) gönderilen 55 adet tablet bilgisayar, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'a teslim edildi.

Mehmet Mescier, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini söyledi.

Bu dönemde eğitim ve öğretim hayatının da olumsuz etkilendiğini belirten Mescier, "Yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşiyor. Bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerinin de aksatmadan devam edebilmeleri için TOBB ve Karabük TSO işbirliğiyle 55 adet tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu