Tablet almak için biriktirmeye başladığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 7 yaşındaki Kübra Bilgetay, tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 7 yaşındaki Kübra Bilgetay, tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı. Kübra Bilgetay, tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı harçlığını, kampanyaya bağışlamak istediğini ailesine iletti. Ailesinin desteğiyle Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayan Bilgetay, kumbarasında biriktirdiği 60 lirasını kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Kübra'yı evinde ziyaret ederek, Milli Dayanışma Kampanyası'na teslim edilmek üzere kumbarayı teslim aldı. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri öğretmenler Ercan Süslü ile Seda Amanvermez Kübra'yı davranışından dolayı tebrik etti. Kaynak: AA