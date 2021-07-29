Tabldot işletmeleri ile toplantıda sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat çekildi
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Tabldot işletmeleri ile toplantıda sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat çekildi

Tabldot işletmeleri ile toplantıda sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, il genelinde hazır yemek tabldot üretimi yapan işletme yetkililerine yönelik gıda zehirlenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, il genelinde hazır yemek tabldot üretimi yapan işletme yetkililerine yönelik gıda zehirlenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından il genelindeki hazır yemek tabldot üretimi yapan işletme yetkililerine gıda zehirlenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman, Çerkezköy Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, Kapaklı Tarım Orman Recep Demirbağ'ın yanı sıra Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde faaliyet gösteren hazır yemek tabldot üretim firma temsilcileri katıldı. Fabrika yemekhanesi, restoran, lokanta ve toplu tüketim yapılan iş yerleri yönetici ve teknik personeline gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler, yemek üretilen mutfaklarda dikkat edilecek teknik ve hijyen kuralları, yemek taşıma ve toplu sunum sırasında dikkat edilecek yasal kurallar konularında bilgi verildi.

Sağlıklı gıdaya ulaşım için eğitimler devam edecek

Yasakların kalkması, yaz aylarında sıcaklıkların artması neticesinde gıda zehirlenmelerinin önlenmesi ve halkın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kamuoyunun dikkat ve hassasiyetinin uyarılması amacıyla denetimler ve eğitimler devam ediyor. Eğitimde ayrıca yemek sektörü ile buluşma sağlanarak, sorunların önceden çözümlenmesi amacıyla karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Halk sağlığının temini açısından temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak amacıyla eğitim ve denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tabldot işletmeleri ile toplantıda sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat çekildi
Tabldot işletmeleri ile toplantıda sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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