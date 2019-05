Tabip Odası İntern Doktorlarla Buluştu

Kayseri Tabip Odası tarafından gelenekselleşen İntern Doktor İftar Yemeği'nin 8.'si düzenlendi.

Özel bir restoranttaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Kayseri Tabip Odasının yönetim kurulu ve yetkili kurulları, Kayseri Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu, hekimler ve çok sayıda Tıp Fakültesi Öğrencisi katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir hekim olduğunu ifade ederek,"Hekimlik mesleği çok kutsaldır. İnsanlara yardımcı olmak onların hastalıklarına çare bulmak ve onlardan alınacak olan duanın maddi karşılığı yoktur. Bu yüzden genç hekim arkadaşlarımız donanımlı olun, Sizleri, Türk Milletinin başını her zaman dik tutacak, araştırmacı, dünyada kendisinden söz ettiren kişiler olarak görmek istiyoruz" dedi. Yemek sonrası Prof. Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin sayılı fakülteleri arasında olduğunu söyleyerek,"Erciyes mezunu olmak bir ayrıcalıktır. Biz bu ayrıcalığını yaşıyoruz. Siz genç meslektaşlarımız da mezun olup görevlerinize başladığınız nereden mezun olduğunuzu unutmamanız gerekir. Öğrendiklerinizi en iyi şekilde uygulayarak, hekimlik mesleğinin onuru ile hareket ederek necip Türk Milletine hizmet edeceksiniz" dedi. Başkan Per, inter doktorlar adına da Bekir Ayyıldız'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

İftar yemeğinde, Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Op. Dr. Seyfi Şahin'de birer konuşma yaparak genç doktorlara tavsiyelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA