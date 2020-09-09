Tabip Odası Başkanının Korona isyanı Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin; "Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız? Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA