TABİP ODASI BAŞKANI ÇETİN: KONYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI 12 KAT ARTTI

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - KONYA Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, son zamanlarda artan vakaların vatandaşların tedbirsizliğinden kaynaklandığını söyledi. Çetin, "İnsanımıza baktığımız zaman Omicron ile birlikte pandeminin bittiği yönünde bir algı söz konusu. Bu algıyla davrandığımız sürece vakaların daha da artacağını söyleyebiliriz. Konya'da 1 Ocak itibariyle 180 olan günlük vaka sayımız, 27 Ocak'ta 2 bin 400'lere çıkmıştı. Dolayısıyla yaklaşık 10-12 kat, bir artış söz konusu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük vaka sayısı 100 bini buldu. Konya'da da vaka sayısında artış olduğu görüldü. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, insanların sokakta maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmediğini, virüs bitmiş gibi davrandığını belirtti.

Konya'da vaka sayısının yaklaşık 12 kat arttığına dikkat çeken Çetin, şunları söyledi:

"Omicron varyantının, Delta'ya göre 6-7 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu söylüyorduk. Bu bulaşıcılık arttıkça, bulaşıcılığında artacağını tahmin ediyorduk. Dolayısıyla Türkiye genelinde 1 Ocakta günlük vaka sayısı 30-35 binlerde iken, 1 Şubatta 100 binin üzerine çıkmış oldu. Bununla beraber ölüm sayıları da tabii ki artmaya başladı. İnsanımıza baktığımız zaman Omicron ile birlikte pandeminin bittiği yönünde bir algı söz konusu. Bu algıyla davrandığımız sürece vakaların daha da artacağını söyleyebiliriz. Konya'da 1 Ocak itibariyle 180 olan günlük vaka sayımız, 27 Ocak'ta 2 bin 400'lere çıkmıştı. Dolayısıyla yaklaşık 10-12 kat, bir artış söz konusu."

'BİLİM ADAMLARI PANDEMİ BİTTİ DEMEDİ'

Pandamenin henüz sona ermediğini belirten Çetin, "Henüz bilim insanı, pandemi bitmiştir, demedi. Ama biz sokakta bitmiş gibi davranıyoruz. Toplu bulunduğumuz yerde maskeye dikkat edilmiyor, mesafeye dikkat edilmiyor, hem de bulaştırıcılığın 6-7 kat arttığı Omicron varyantı var. Biz koruyucu tedbirlerden uzaklaştık, dolayısıyla bu sonuçlara katlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'MASKE ELİMİZDEKİ TEK SİLAH'

Çetin, "Koronavirüs aşısının pandemi döneminde etkili olduğunu gördük. Son 1 yılda yaptırdığımız aşılardan sonra aşılı insanların hastalanmadığını hastalansa bile çok hafif atlattığını görüyoruz. Aşı pandemide mutlaka Covid-19 virüsüne karşı koruyucu olduğunu görüyoruz. Aşı olmayanların aşı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta 2 doz aşı yaptıranların hatırlatma dozlarını da yaptırması gerekiyor. Son birkaç gündür 100 binlerde olan vaka sayılarının 95-98 'lere düşmesinin sebebi de okulların 15 gündür tatil olmasıydı. Okulların tatil olmasında bulaştırıcılıkta halkanın bir zinciri olan öğrenciler evlerindeydi. Dolayısıyla vakalar düşme eylemine girdi. Birkaç gün daha düşer ama okullar açıldı. Vakalar yine tedbirlere uyulmadığı sürece artacaktır. Burada şunu ilave etmek isterim; okullar kapansın mı? Hayır, kapanmasın; ama herkes okulda, evde, toplu ulaşımda, kalabalık ortamlarda, mutlaka maske takmalıdır. Maske elimizdeki tek silahımız ve mesafemizi korumaya çalışalım." dedi.