Tabip Odası Başkanı Altun: "Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tabip Odası Başkanı Altun: "Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın"

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

Tabip Odası Başkanı Altun: "Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın" Edirne Tabip Odası Başkanı Altun, Korona virüs aşısı yaptırmayan vatandaşların alışveriş merkezlerine, resmi dairelere ve toplumun kalabalık olduğu yerlere alınmaması çağrısında bulundu.

Tabip Odası Başkanı Altun: "Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın"

EDİRNE - Edirne Tabip Odası Başkanı Altun, Korona virüs aşısı yaptırmayan vatandaşların alışveriş merkezlerine, resmi dairelere ve toplumun kalabalık olduğu yerlere alınmaması çağrısında bulundu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, artan korona virüs vakaları sebebiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 90'a yakın kısmının delta varyantlı olduğunu söyleyen Altun, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

"Aşı yaptırmayanlara kısıtlama getirilmelidir"

Aşı yaptırmayan kişilere yönelik mutlaka kısıtlama getirilmesi gerektiğinin altını çizen Altun, alışveriş merkezlerinde HES kodu sorgulaması yapılırken aşı karnesi sorgulaması yapılması gerektiğini de ifade etti. İki doz korona virüs aşısı yaptırmayan kişilerin alışveriş merkezilerine alınmaması önerisinde bulunan Altun, aynı uygulamanın tüm resmi dairelerde, okullara öğrenci kabulünde ve fabrikalarda da uygulanması çağrısında bulundu.

"Aşı tercih değil zorunluluktur"

Korona virüse yakalanan kişinin hastalığı çalışanlara bulaştırma tehlikesinin bulunduğunu anlatan Altun, aşı olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "aşı tercih ve bireysel özgürlük meselesi değildir" açıklamasında bulundu. Altun, aşılanmayla birlikte ağır hasta sayısında azalma olduğunu da söyledi.

"12 yaş üzeri tüm bireylerin aşılanması gerekiyor"

Okulların açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, 12 yaş üzeri tüm bireylerin aşılanması gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin mutlaka aşı olmak zorunda olduğunun altını çizen Altun, 12 yaş üzeri öğrencileri aşılayarak eğitimin biran önce başlatılması çağrısında bulundu.

Edirne'de vakaların Saros Körfezi'ndeki bayram yoğunluğu sebebiyle artışa geçtiğini öne süren Altun, izole edilen virüslerin yaklaşık yüzde 90'ının delta varyantlı olduğunu belirtti.

Tabip Odası Başkanı Altun: 'Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın'
Tabip Odası Başkanı Altun: 'Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın'
Tabip Odası Başkanı Altun: 'Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın'
Tabip Odası Başkanı Altun: 'Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sayhan: 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın, ölümcül olabilir'
Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sayhan: "Bu saatlerde dışarı çıkmayın, ölümcül olabilir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Burak Elmas Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tabip Odası Başkanı Altun: "Aşı yaptırmayanlar AVM'lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:12:12. #1.16#

title