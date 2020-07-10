Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsatı sunan "Tabii" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi. Peki, Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir?

Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak?
10.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çocuklara imkan verildiğinde, somut içerikler sunulduğunda her an her yerde bir faaliyet içinde olmalarının mümkün hale geldiğini ifade etti. Gelişme sonrası Tabii uygulaması hakkında Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir ve Tabii uygulamasında neler olacak gibi soruların yanıtları araştırıldı.

"TABİİ" UYGULAMASINDA NELER OLACAK?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek.

Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak?

TABİİ UYGULAMASI HAKKINDA

Tabii; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır. Tabii ile derslerini tekrar ederken kendinle yarışır, daha çok öğrenirsin!

Tabii'de kâğıda, kaleme ihtiyacın olmaz. Soruları ekrandan okuyup, 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçebilirsin.

Tabii'de her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşırsın. Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda "Yarı Yarıya", "Bir Hak Daha Ver" ve "Süre Uzat" jokerlerini kullanabilirsin.

Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için "Tabii" her an her yerde seninle!

İlgili Haberler

Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri nelerdir?
Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri nelerdir?
Abdest nasıl alınır? Abdest nedir? Abdest adabı nelerdir? Farz nedir? Sünnet nedir?
Abdest nasıl alınır? Abdest nedir? Abdest adabı nelerdir? Farz nedir? Sünnet nedir?
Yeşil tarife nedir? Yeşil enerji türleri neler? Yeşil tarifeye nasıl geçilir?
Yeşil tarife nedir? Yeşil enerji türleri neler? Yeşil tarifeye nasıl geçilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı Güncel
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle Ayasofya mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle Ayasofya mesajı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Sakarya'daki ikinci patlamada şehit olan astsubayın sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı
Sakarya'daki ikinci patlamada şehit olan astsubayın sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Cahit Özkan Hüseyin Filiz Berat Albayrak
Magazin Hadise Ozan Güven Cem Davran Kemal Sunal
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Serdar Gürler Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 15:02:38. #1.14#
title