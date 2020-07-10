Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir? Tabii uygulamasında neler olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsatı sunan "Tabii" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi. Peki, Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çocuklara imkan verildiğinde, somut içerikler sunulduğunda her an her yerde bir faaliyet içinde olmalarının mümkün hale geldiğini ifade etti. Gelişme sonrası Tabii uygulaması hakkında Tabii uygulaması nedir, özellikleri nelerdir ve Tabii uygulamasında neler olacak gibi soruların yanıtları araştırıldı.

"TABİİ" UYGULAMASINDA NELER OLACAK?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek.

Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

TABİİ UYGULAMASI HAKKINDA

Tabii; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır. Tabii ile derslerini tekrar ederken kendinle yarışır, daha çok öğrenirsin!

Tabii'de kâğıda, kaleme ihtiyacın olmaz. Soruları ekrandan okuyup, 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçebilirsin.

Tabii'de her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşırsın. Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda "Yarı Yarıya", "Bir Hak Daha Ver" ve "Süre Uzat" jokerlerini kullanabilirsin.

Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için "Tabii" her an her yerde seninle!