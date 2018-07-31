Tabiatın Kızı Tuğba Özay, Bikinili Paylaşımıyla Rakiplerine Fark Attı
Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafına rekor beğeni geldi. Kendine tabiatın kızı adını veren güzel şarkıcı Özay, bu pozuyla rakiplerinin paylaşımını geride bıraktı.
Tatil fotoğrafı paylaşma konusunda adeta yarışa giren ünlü isimlerden ilginç pozlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler, her gün takipçileri ile yani pozlarını paylaşıyor.
ANINDA BİNLERCE BEĞENİ GELDİ
Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın bikinili paylaşımları ise hayranları tarafından büyük bir ilgi görüyor. Tuğba Özay son bikinili paylaşımıyla takipçilerinin adeta küçük dilinin yutmasına neden odu. Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Özay'ın bikinili paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımı;
Güzelliği tek bir noktada arama ... Sadece detaya değil resmin bütününe bak ... Bütüne bakarken detayı da gör elbet ..! Derinlere in, köklere ... Suyun akışını izle ... Doğadaki müthiş armoniyi keşfet ..! Ben sadece küçük bir noktayım aslında ... Noktaya değil açılan parantezlere bir bak ..! Paragraf başlarına bir bak hele ne anlatıyor ..! Güzel olan ben değilim içinde bulunduğum ortam ...! Yeter ki keşfet ..! Günaydın Türkiye merhaba yerküre... Şahane günler herkese "
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Ahlaksızlık dizboyuCevap Yaz Yayından Kaldır
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tugba hanim yerin güzel hayatin tadini cikartCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yaşlanmadım hl iyiyim pozlariCevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle poz verince ne oluyor yani boyun mu uzuyoCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırHİMM: Eşinin boyu kisa galibaYayından Kaldır