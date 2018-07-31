Tabiatın Kızı Tuğba Özay, Bikinili Paylaşımıyla Rakiplerine Fark Attı

Tatil fotoğrafı paylaşma konusunda adeta yarışa giren ünlü isimlerden ilginç pozlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler, her gün takipçileri ile yani pozlarını paylaşıyor.

ANINDA BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın bikinili paylaşımları ise hayranları tarafından büyük bir ilgi görüyor. Tuğba Özay son bikinili paylaşımıyla takipçilerinin adeta küçük dilinin yutmasına neden odu. Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Özay'ın bikinili paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımı;

Güzelliği tek bir noktada arama ... Sadece detaya değil resmin bütününe bak ... Bütüne bakarken detayı da gör elbet ..! Derinlere in, köklere ... Suyun akışını izle ... Doğadaki müthiş armoniyi keşfet ..! Ben sadece küçük bir noktayım aslında ... Noktaya değil açılan parantezlere bir bak ..! Paragraf başlarına bir bak hele ne anlatıyor ..! Güzel olan ben değilim içinde bulunduğum ortam ...! Yeter ki keşfet ..! Günaydın Türkiye merhaba yerküre... Şahane günler herkese "