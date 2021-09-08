"Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor
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"Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor

'Tabiatın kalbinde beş dakika mola' sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan, tahnit hayvanlar ve ekosistemlerinin yer aldığı Tabiat Müzesi'ne yolcular ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Kırşehir'de "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan, tahnit hayvanlar ve ekosistemlerinin yer aldığı Tabiat Müzesi'ne yolcular ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara-Kayseri kara yolunda yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişindeki Tabiat Müzesi'nde keklikten tilkiye, karacadan flamingo ve ördeğe kadar 22 tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları olan ekosistemlerin canlandırıldığı müze ilgi görüyor.

Yaz aylarında açılan müzeyi yol güzergahında dinlenmek amacıyla konaklayan yolcular ve yaz okullarına katılan öğrenciler ziyaret etti. Merkez Sırrı Kardeş İlköğretim Okulu ve Gülbahçe Anaokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri müzede Kırşehir'in tabiat ve ekosistemlerini öğrendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Bakanlık tarafından 2017-2019 yılları arasında inşaatı tamamlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı içerisinde Tabiat Müzesi'nin de planlandığını, iç mimari çalışmalarının tamamlanmasıyla da hizmete hazır hale getirildiğini söyledi.

Kara yolu üzerine astıkları tabelalar ve pankartlarla müzeye olan ilgiyi artırdıklarını belirten Tezer, yaz aylarında yüzlerce yolcu ve öğrencinin müzeyi ziyaret ederek güzel vakit geçirdiğini bildirdi.

Müzenin "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla açıldığını vurgulayan Tezer, "Doğada yaşamını yitiren hayvanların tahnit olarak içleri doldurularak bu tür müzeler oluşturuluyor. Tabiat Müzesi'nde hayvan türü olarak flamingo, yeşilbaş ördek, çamurcun kuşu, atmaca, kızıl şahin, alakarga, memeli hayvanlardan karaca, tilki, bunlara ait yuvalar ve yumurta örnekleri yer almakta. Ekosistemleri de tanıttığımız müzemiz yolcular ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor." dedi.

'Tabiatın kalbinde beş dakika mola' sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor
'Tabiatın kalbinde beş dakika mola' sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor
'Tabiatın kalbinde beş dakika mola' sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor
'Tabiatın kalbinde beş dakika mola' sloganıyla Kırşehir'de kurulan tahnit müzesi ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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