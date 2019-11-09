"Tabiatın kalbi" renk cümbüşüyle büyülüyor

09.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:52

"Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Batı Karadeniz'in doğayla iç içe iki ili Bolu ve Düzce'de bulunan milli parklar ve yaylalar sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin bütün tonlarının harmanlandığı Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde bu renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.

Deniz ve ormanın birleştiği kent Düzce'de ise kentin yüksek kesimlerinde bulunan Samandere, Güzeldere milli parklar ve şelalesiyle Pürenli, Balıklı, Derebalık, Hira ve Kardüz yaylaları da doğaseverlerin adeta akınına uğruyor.

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da renk cümbüşü

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandıran Akçakoca ilçesinde de sonbahar denizin mavisiyle birleşerek seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Akçakoca'daki 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde yer alan ağaçlar da sarı kahverengi ve yeşil tonları ile görenleri büyülüyor.

Denize sıfır konumuyla tarihi misyonun izlerini taşıyan kalenin sınırları içinde bulunan ağaçlar, sonbaharla rengarenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

İki yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları devam eden kalenin, yenilenen yüzüyle Akçakoca'da turizme canlılık kazandırması bekleniyor.

Kaynak: AA