"Tabiatın kalbi" Gölcük kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor
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"Tabiatın kalbi" Gölcük kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor

16.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:54

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin gözde mekanı haline geldi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin gözde mekanı haline geldi.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak anılan tabiat parkında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Tabiat parkı içerisindeki gölün yüzeyi de hava sıcaklığının gece eksi 16 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkan tabiat parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Tabiat parkının büyüleyen görüntüsü drone ile de görüntülendi.

Ailesiyle Sakarya'nın Hendek ilçesinden tabiat parkına gelen Furkan Öz, AA muhabirine, yolların açık olduğunu belirterek, "Rahat bir şekilde geldik. Gölcük biraz soğuk ama bu mevsimde gayet güzel." dedi.

Öz, tabiat parkına daha önce yaz aylarında geldiklerini ifade ederek, "Şimdi kar çok güzel görüntü oluşturmuş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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