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'Tabiatın kalbi' Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni barındıran Bolu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 783 bin kişiyi ağırladı.

23.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:13
'Tabiatın kalbi' Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya 'ni barındıran , geçen yıl yaklaşık 1 milyon 783 bin kişiyi ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

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