'Tabiatın kalbi' Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

23.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:13

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni barındıran Bolu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 783 bin kişiyi ağırladı.