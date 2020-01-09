"Tabiatın kalbi" Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

09.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:43

Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni bünyesinde barındıran yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu geçen yıl 1 milyon 783 bin kişi ziyaret etti.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Bolu, geçen yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde adresi oldu. Kent, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Endonezya, Malezya gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı 2019'da 571 bin 40, Abant Tabiat Parkı'nı 910 bin 435, Yedigöller Milli Parkı'nı 252 bin 247, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ni yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı günübirlik ve konaklamalı turist ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, 311 bin kişinin yaşadığı Bolu, geçen yıl nüfusunun yaklaşık 6 katına yakın doğa tutkununu ağırladı.

"Yerli ve yabancı turistlerin Bolu'ya ilgisi artıyor"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Batı Karadeniz ve Bolu açısından iyi geçtiğini söyledi.

Ergül, geçen yıl Gölcük, Abant, Yedigöller ile Kartalkaya'ya yaklaşık 1 milyon 738 bin yerli ve yabancı tatilcinin günübirlik ya da konaklamak için geldiğini aktararak, "Yerli ve yabancı tatilcilerin Bolu'ya olan ilgisi her geçen gün artıyor. Tatilci sayısının 2020 yılında 2 milyondan fazla olmasını bekliyoruz. Talepte ciddi manada artış var." diye konuştu.

"En çok yabancı turist Orta Doğu ülkelerinden geliyor"

Halit Ergül, Bolu'yu ziyaret eden yabancı turistlerin başında Orta Doğu ülkelerinden gelenlerin yer aldığını dile getirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki kar seviyesinin 1 metreyi geçtiğini belirten Ergül, "Otellerin doluluk oranı hafta sonu yüzde 100 olurken, hafta içi ise yüzde 80 oluyor. Abant Tabiat Parkı'ndaki otellerde de doluluk oranı iyi." dedi.

Ergül, yeni yılın iyi başladığını vurgulayarak, bu durumun aynı şekilde devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA