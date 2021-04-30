"Tabiatın kalbi" Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
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"Tabiatın kalbi" Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

'Tabiatın kalbi' Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'nın yüksek kesimleri karla kaplıyken, tabiat parkları, milli parklar ve yaylalarda baharın müjdecisi çiçekler açtı.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'nın yüksek kesimleri karla kaplıyken, tabiat parkları, milli parklar ve yaylalarda baharın müjdecisi çiçekler açtı.

Bünyesinde Gölcük ve Abant Tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi gibi alanları barındıran "Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'da bahar yüzünü göstermeye başladı.

Havaların ısmasıyla tabiat parkları ile milli parkların yanı sıra Aladağ ve Sarıalan yaylalarında açan çiçekler kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerinde olduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin zirvesindeki karlar ise henüz erimedi.

Yaylalarda bahar yaşanırken Kartalkaya'daki kış manzaraları görenlerin ilgisini çekti.

Yaylalarda oluşan menderesler bölgeye renk kattı

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda karlar erimeye başladı.

Eriyen kar ile bölgede zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarının debisi yükseldi.

Taşkınlara neden olan derelerin oluşturduğu menderesler bölgenin doğasına ayrı bir renk kattı.

Yaylalarda oluşan çiçek bahçeleri ve menderesler drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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